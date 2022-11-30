جدة - نرمين السيد - تشهد قرى شبين القناطر فى محافظة الدقهلية، نقلة نوعية كبيرة بفضل المشروعات الجارى تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة» تزين وجه قرى شبين القناطر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.