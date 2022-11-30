انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة إكثر من 3 أشخاص في حادث مروع بـ”الإسماعيلية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث تصام صباح اليوم الأربعاء، بين ثلاثة سيارات ارقام ر أ و 4687 مع ط ل ه 9564 مع ر ي و 1693 بطريق 36 الحربي امام مدرسة المعركة على طريق 36 الحربي بمحافظة الإسماعيليةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الإسماعيلية” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.