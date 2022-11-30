انت الان تتابع خبر معلومات عن الأتوبيس الترددي السريع قبل عمله.. أبرزها عدد محطاته 49 محطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستمر هيئة الطرق والكباري العمل دائناً لتنفذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسيع الطريق الدائري، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولي، ويبحث الجميع عن معلومات عن الأتوبيس الترددي السريع قبل عمله.

محطات تسيير الأتوبيس الترددي