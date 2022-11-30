انت الان تتابع خبر معلومات عن الأتوبيس الترددي السريع قبل عمله.. أبرزها عدد محطاته 49 محطة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستمر هيئة الطرق والكباري العمل دائناً لتنفذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسيع الطريق الدائري، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولي، ويبحث الجميع عن معلومات عن الأتوبيس الترددي السريع قبل عمله.
محطات تسيير الأتوبيس الترددي
وأعلن مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري المهندس محمود سليمان، أنه سوف يتم العمل على تنفيذ 49 محطة مخصصة لتسيير الأتوبيس الترددي السريع الذي يوجد فوق الطريق الدائري، وسوف يقدم الكثير من الخدمات الهامة لكلاً من الركاب والمسافرين.
معلومات عن الأتوبيس الترددي السريع
- يعمل على الطريق الدائري ويكون على مرحلتين اعلي الدائري.
- والمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي تكون في منتصف 2023.
- المرحلة الثانية من الاتوبيس الترددي تنتهي في نهاية 2024.
- ويتم الانتهاء من ترسيم وتنفيذ 33 محطة لسير الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري.
- وهو مقرة في المسافة من أكتوبر لطريق الوحان وميدان الرماية.
- الاتوبيس بديل لتنفيذ الخط الخامس للمترو.
- يعمل على مسافة من المطار إلى حلوان.
- وعمله يكون في مدن الأقصر وشرم وأسوان والغردقة.
- سوف يكون البديل الأفضل للميكروباص، وسوف تتسلم 100 أتوبيس ترددي من إنتاج شركات وطنية وبمكون محلي 60% معن ختام العام الحالي.