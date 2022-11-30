انت الان تتابع خبر الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : شوف منطقتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس على مدار الـ72 ساعة القادمة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية بداية من اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، بعد حالة الطقس السئ التي شهدها البلاد طيلة الأيام الماضية.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الصباح، ومائل البرودة في ساعات الليلة على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022:

وأشارت الهيئة أن هناك عملية تكوين سحب ، مما يشير إلي سقوط أمطار على انحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين