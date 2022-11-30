حجازي: عقد دورة التأهيل التربوي لذوي الاعاقة من المعلمين المساعدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 11:32 صباحاً - وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، على عقد دورة التأهيل التربوي للمعلم المساعد واخصائي التدريس ثالث إعاقة ( البصرية - الأصم - الإعاقة الحركية الحرجة ) والتي تعد بديلا للدبلومة التربوية التي تعد شرطا أساسيا للتسكين بالكادر.

وكلفت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مديري مديريات التربية والتعليم بموافاتها بأسماء المعلمين الراغبين في الحصول على دورك التأهيل التربوي بجميع الادارات التعليمية والمدارس، من خلال ملف إكسل يشمل (الاسم - المحافظة - الرقم القومي - الادارة التعليمية - المدرسة - التخصص - نوع الاعاقة - كود المعلم - الدرجة المرحلة - رقم المحمول) في موعد أقصاه 22 ديسمبر 2022، أو إرسال ما يفيد هذه الفئة في المديرية يلزم الاهتمام بصحة البيانات والمستندات المرسلة على أن تكون مختومة بخاتم الشعار، عدم إعلام اي معلم تنطبق عليه الشروط بموعد الدورة سيوقع المسئولية على مدير المديرية التعليمية.

وفي حال وجود مرافق للمعلم ذو الإعاقة، يتحمل مصاريف التغذية، مع التنبيه على عدم اصطحاب الأطفال يشترط ان يكون المتقدم معلم مساعد ( اخصائي تدريس ثالث - اخصائي تعليم ثالث) الأوراق المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية.