اتفاق بين الصحة وإينى الإيطالية لتنفيذ مشاريع بمرسى مطروح وجنوب سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الأمين العام ورئيس قطاع الصحة بمؤسسة "اينى الإيطالية"، فيليبو أوبرتى، وعدد من ممثلى المؤسسة، وذلك لمناقشة المواقف التنفيذية لاتفاقيات التعاون بين الطرفين.





وفى مستهل الاجتماع وجه وزير الصحة - وفقا لبيان صحفى- الشكر لممثلى الشركة على حرصهم لتوطيد سبل التعاون بين الجانبين بما يهدف إلى تحقيق الدعم والارتقاء للقطاع الصحى بمصر، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى مجال الرعاية الصحية، بهدف تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مستجدات العمل والمراحل التنفيذية لإنشاء وتشغيل وحدات للحروق، لافتاً إلى بدء العمل فى إنشاء وحدة للحروق بمستشفى السلام الدولى بمحافظة بورسعيد للكبار والأطفال بطاقة استيعابية 12 سرير.

وأضاف "عبدالغفار" إلى مناقشة مستجدات العمل ضمن اتفاقية التعاون الخاصة بتنفيذ مشروع صحة المجتمع بمحافظة بورسعيد، والتى تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإحالة فى حالات الطوارئ، من خلال تجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، فضلاً عن تعزيز قدرات العاملين فى المجال الصحى من الأطباء والإداريين، من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية، وفقاً لخطط بناء القدرات وتطوير برامج التدريب.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ الحملات التوعوية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ حملات التوعية تتضمن؛ (التوعية ضد فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسى، الوقاية من الأمراض المعدية فى المدارس والمنزل، سلامة ونظافة الغذاء).

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة إيفاد الكوادر الطبية لاستكمال التدريبات على رأس العمل فى إيطاليا، فضلاً عن استقبال عدد من الخبراء الإيطاليين لتقديم البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الطبية بمصر، وذلك ضمن الاتفاقية وضمن استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين بقطاع الرعاية الصحية.

ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بتكثيف الاجتماعات بين مجموعات العمل من الطرفين للمتابعة عن كثب مراحل تنفيذ اتفاقيات التعاون، فضلاً عن الإسراع فى خطوات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف "عبدالغفار" إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية بمحافظتى مرسى مطروح وجنوب سيناء، والتى تتضمن تنفيذ حملات توعوية للوقاية من الأمراض المعدية لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية بمحافظة جنوب سيناء، وتعزيز برنامج الصحة الواحدة فى محافظة مرسى مطروح من خلال دعم أنظمة الطوارئ وصحة الأم والطفل عن طريق توفير الحضانات وتعزيز الوعى الصحى بالمجتمع.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن جانب مؤسسة "إينى" حضر مدير الصحة العالمية لشركة ENI leco، سيمون مورتارا، ومدير عام الشركة بمصر ماتيا كامبنياتى، نائب المدير العام الدكتور محمود أبو اليزيد، ومدير مشروعات الصحة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة "إينى" السيدة "جايدا نامر".