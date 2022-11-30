السبت.. قطع المياه عن عدة مناطق بأطفيح لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 3 / 12 / 2022 حتى الساعة الرابعة صباح يوم الأحد الموافق 2022/12/4، عن عدة مناطق بمركز ومدينة "أطفيح".





وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقرى مركز ومدينة أطفيح وتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وما يتطلب من ربط الخط الرئيسى قطر 355 مم بولى ايثيلين المغذى لقرى "صول، وعرب بنى صالح، رافع قرية مسجد موسى" على الخط صلب قطر 800 مم. وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: "صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسى، عرب بنى صالح". وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال. كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال وإزالة أى معوقات، وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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