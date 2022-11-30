الجمعة.. قطع وضعف المياه عن عدة مناطق فى الجيزة لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بربط خط محطة مياه أوسيم قطر 1000مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900مم، وذلك للبدء فى أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم؛ لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 12 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 2 / 12 / 2022 حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2022/12/3.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنبارى، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت، بالإضافة إلى ضعف المياه فى قرى شمال الجيزة "بهرمس، المناشى، الجلاتمة، ذات الكوم".

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

كما كلف المحافظ رؤساء مراكز ومدن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال فى المواعيد المحددة وإزالة أى معوقات.

وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.