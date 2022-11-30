البيئة تحذر المواطنين من جودة الهواء خلال يومى 30 نوفمبر و1 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البيئة، أنه من المتوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومى 30 نوفمبر و1 ديسمبر من العام الحالى، وذلك بناءً على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء. ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لوزارة البيئة، وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية. وأهابت وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى إتخاذ الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات. كما أهابت الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة. هذا وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

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