ابدأ.. مهمة الوصول إلى الاقتصاد المنتج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما تسعى المبادرة إلى عقد شراكات عالمية لتنفيذ مشروعات خاصة بالسلع الاستراتيجية، للتقليل من الفجوة الاستيرادية ودعم المصانع القائمة، ووضع محور لتدريب العمالة بشكل كامل وتوفير فرص عمل، والتأكيد على أن الصناعة هى القاطرة المهمة لتوفير العمالة.

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