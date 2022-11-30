المنصورة الجديدة.. مشروع ضخم يواصل مسيرة البناء الحديث (صور)

جدة - نرمين السيد - وتبذل الدولة المصرية جهودا مضنية نحو إنشاء المدن الجديدة، وتستهدف المشروعات العمرانية فى الأساس تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، فضلًا عن تلك المدن متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والثقافية، مثل مدينة المنصورة الجديدة.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 2063 فدانًا، ووصلت حاليًا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالى المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

طفرة نوعية فى مدن الجيل الرابع

ولا شك أن مدن الجيل الرابع التى بدأت الدولة تدشينها فى 2014 قد أظهرت طفرة نوعية من حيث التنفيذ والموقع ومن حيث أنها أصبحت أكثر مواكبة للتطورات العالمية، علاوة على أن تلك المدن شهدت مشاركة من القطاع الخاص.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أول مدينة تنتمى لمدن الجيل الرابع فى الدلتا، ومدن الجيل الرابع هى مدن متعددة الأنشطة، وتعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أنها أنشئت على أساس أنها تتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتقع المنصورة الجديدة بطول 14 كم على الطريق الساحلى بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ، وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار مكهرب يصل بينهما فى أقل من 15 دقيقة، وتضم أنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحى، وفيلات، وإسكان متوسط، واجتماعى، لتستوعب أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، فضلًا عن الفنادق السياحية التى تخدم السياحة العلاجية.

تعد المدن الجديدة عمومًا مدنًا تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من خلال القضاء على الفقر، والمساواة، والحد من تغير المناخ، وتوفير حياة صحية، إلى جانب أنها تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادى شامل للجميع، وهذا هو السبب الذى يجعل الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، فى غاية الأهمية، وهو ما تم مراعاته من جانب الدولة المصرية من خلال إنشاء المدن الجديدة.

المنصورة الجديدة وأهداف التنمية المستدامة

وينص الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة على إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وبتكلفة ميسورة، وأن تكون المدن أكثر استدامة، وتحسين سبل السلامة على الطرق، والتوسع فى وسائل النقل العام، وإنشاء مساحات عامة خضراء، وتحسين التخطيط الحضرى.

والهدف 11-2، وهو توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وهو ما تم تحقيقه من خلال توسيع النقل العام، وإنشاء القطار الكهربائى من أكثر وسائل النقل استدامة من حيث التكلفة وسهولة الوصول وأكثر أمانًا. أما الهدف 11-7، وهو توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، وهو ما تم أخذه فى الحسبان خلال انشاء المنصورة الجديدة من توافر أماكن عامة ومساحات خضراء.

وتسهم المساحات الخضراء فى خفض درجة الحرارة فى المدن، لأن المساحات الخضراء تعمل على تحقيق التوازن مع هذا التأثير من خلال تبريد الهواء، وامتصاص الملوثات الجوية وأخيرا، توفر المساحات الخضراء والأماكن العامة، عمل بعض المشروعات التى تساهم فى توفير فرص عمل للعديد من الشباب وكذلك تحقيق النمو الاقتصادى، وهو ما يسهم فى تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.