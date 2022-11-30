انت الان تتابع خبر لأكثر من 9 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الفيوم دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الفيوم عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 عن بعض مناطق مركز سنورس وهي نقاليفة و ترسا و السعيدية و سنهور البحرية والتوفيقية وتوابعها.وأوضحت مياه شرب الفيوم ، أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 10ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال صيانه بخط مياه الشرب قطر ٥٠٠ مم بقرية نقاليفه -مركز سنورس.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.