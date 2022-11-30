انت الان تتابع خبر لآجل غير معلوم.. قطع الكهرباء عن أكثر من 5 مناطق في القليوبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية ، بيان هام اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة غير محددة بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.