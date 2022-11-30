انت الان تتابع خبر لآجل غير معلوم.. قطع الكهرباء عن أكثر من 5 مناطق في القليوبية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية ، بيان هام اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة
موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :
وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة غير محددة بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :
وحددت شركة كهرباء القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق عزبة عبدالحميد بركات -قرية الدير -عرب الحصوة- برشوم الصغرى – برشوم الكبرى – السيفا -كفر الفقهاء- الصالحية – سمير بر