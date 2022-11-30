طريقة عمل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2022

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية حتي يتمكن طلاب العام الدراسي الحالي لتقديم في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وبدأ الطلاب في البحث عن طريقة عمل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن طريقة عمل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

طريقة عمل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي

طرحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتي يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم في امتحانات العام الدراسي 2022- 2023 ويمكن عمل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي من خلال إتباع الخطوات التالية