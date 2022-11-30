طريقة عمل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2022

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية حتي يتمكن طلاب العام الدراسي الحالي لتقديم في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وبدأ الطلاب في البحث عن طريقة عمل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن طريقة عمل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.
طريقة عمل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي
طرحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتي يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم في امتحانات العام الدراسي 2022- 2023 ويمكن عمل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي من خلال إتباع الخطوات التالية
- أولا الدخول علي الموقع الرسمي التالي للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية والاستعداد للتقديم في امتحانات العام الدراسي الحالي 2022 -2023
- ثم إنشاء بريد إلكتروني ثم النقر علي خانة تسجيل دخول.
- ثم الانتقال إلي لوحة تسجيل الاستمارة، ثم تقوم بتسجيل معلوماتك وبياناتك بشكل صحيح ، مع الأخذ في الاعتبار أنه غير المسموح إدخال أي تعديلات على المعلومات التي تم إدخالها في الاستمارة مرة أخرى.
- بعد النقر علي خانة تسجيل الدخول سوف يتم تحويلك إلى صفحة جديدة من عليك أن تقوم بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.
- أما إذا لم يكن لديك بريد إلكتروني موحد على منصة Office365 من قبل عليك أن تقوم بالنقر علي خانة إنشاء حساب إلكتروني وسوف يتم تحويلك إلى نافذة جديدة.
- ثم النقر في النافذة الجديدة علي خانة حساب الطالب.
- بعد النقر علي خانة حساب الطالب سوف يتم تحويلك إلى صفحة جديدة بها خانتين.
- عليك أن تقوم بكتابة في احد الخانتين الرقم القومي المكون من 14 رقم ولابد أن تكون البطاقة سارية.
- في حالة أن الطالب أقل من 16 عام يقوم باستخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة، ثم إدخال كود الطالب.
- إذا كان الطالب غير متوفر له الكود الخاص به يمكن طلبه من إدارة المدرسة التابع لها حتي يستطيع استكمال عملية التسجيل.
- يجب إدخال كافة البيانات والمعلومات بدقة وبطريقة صحيحة وبعد الانتهاء من ذلك يقوم الطالب بالنقر علي أيقونة أنا لست روبوت.
- ثم النقر علي خانة التحقق من البيانات.
- بعد الانتهاء من إنشاء بريد إلكتروني عليك العودة مرة آخري إلي صفحة إنشاء استمارة الصف الثالث الإعدادي.
- يجب عليك أن تقوم بإدخال البريد الإلكتروني الي تملكه من قبل أو قمت بإنشائه حديثا.
- بعد الدخول على لوحة تسجيل الاستمارة عليك أن تقوم بتسجيل بياناتك بدقة ويجب أن تكون علي عمل أن التعديل عليها مرة آخر غير مسموح.