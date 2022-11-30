انت الان تتابع خبر عاجل.. سبب تشميع مطعمي كبدة الفلاح وكشري الهرم في الإسكندرية.. الحي يوضحه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدث مساء اليوم الثلاثاء شيء فاجيء الكثير من الأشخاص خاصة رواد مطعمي كبدة الفلاح وكشري الهرم الذين يتواجدون على طريق الكورنيش في منطقة الخالدين التي تقع بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، بإغلاقهم في الصباح من قبل الحي.

سبب إغلاق مطعمي كشري الهرم وكبدة الفلاح بالإسكندريةانتشرت الكثير من الأنباء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، التي تسألت عن السبب الأساسي وراء إغلاق مطعمي كبدة الفلاح وكشري الهرم في الإسكندرية، وذلك لأن الجميع يقبلون عليه بشكل يومي، ولكن لم يكشف الحي والمسئولين عن السبب الأساسي وراء هذا الإغلاق.

مطعم كبدة الفلاح في الإسكندرية

وجاء نبأ في المقابل لصالح مطعم كبد الفلاح الرسمي الذي يوجد في منطقة محطة الرمل، وهو بجانب سينما مترو، ويعمل في الوقت الحالي بشكل طبيعي، ولكن قد سحب المطعم المغلق جزءاً من رواده لأنهم يعتقدون انه تابع إلى إدارة واحدة.

تعليق الحي على غلق مطعمي كبدة الفلاح وكشري الهرم بالإسكندرية

وكشفت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية خلال العديد من التصريحات أن غلق مطعم كبدة الفلاح وكشري الهرم لم يتم من خلال الحي، وأيضاً وأنهما غير تابعان للحي والتأكيد على أنه ليس عنده علم بالسبب وراء غلق وتشميع المطعمين في الإسكندرية.