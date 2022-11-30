الزراعة تعلن فتح مراكز تجميع الأقطان اليوم فى 9 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:34 صباحاً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم فتح مراكز التجميع لاستقبال باقى الأقطان بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والغربية والاسماعلية وبورسعيد.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن بمتابعه عمليات التسويق للقطن وحل كل المشكلات التي تواجه التسويق لضمان حصول المزارع على أعلى الاسعار.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرا من معهد القطن حول اسعار قنطار القطن، أمس الثلاثاء من خلال مزاد علني في بعض المحافظات للتداول على محصول القطن ، جيزة 94 ب 5050 جنيه، و جيزة 97 ب 4900 جنيه، جيزة 96 ب 6100 جنيه.

أوضح التقرير انه تم تسويق 300 الف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الاقطان من جميع الاصناف وبأسعار مجزية وتسليمها لمراكز التجميع حيث تنافست أكثر من 20 شركة من شركات تجاره القطن علي الشراء مما ساعد علي ارتفاع الأسعار عن سعر فتح المزاد بحوالي 5000 جنيه للقنطار.