«ستر وعافية».. تنظيم قافلة تنموية شاملة بقريتى الطويرات والترامسة فى قنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا وفد ممثلى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى ينظم القافلة، وذلك بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ قنا، أن القافلة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم تخصصات (الباطنة - الرمد - الاطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - أمراض جلدية وتناسلية - عظام)، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبى، وصرف الأدوية، وتحويل الحالات التى تحتاج للعمليات إلى المستشفيات، مضيفا أن القافلة تتضمن ايضا تقديم مساعدات اجتماعية كالمواد الغذائية، والبطاطين لحماية الأسر الأولى بالرعاية من برد الشتاء وعمل أسقف لمنازل الحالات المستحقة، بجانب إقامة كرنفال للأطفال يوم السبت بقرية الطويرات لتوزيع الهدايا عليهم وإقامة معرض ملابس لبيعها بأسعار مخفضة على مدار اليومين.

وأضاف الداودى أن القافلة تهتم بالتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية المتمثل فى تمويل بعض المشروعات التجارية المتعثرة والمساعدة فى إقامة مشروعات جديدة، كما تستقبل القافلة حالات الغارمات وسيتم عمل بحث اجتماعى لهم وفى حال استحقاقهم سيتم تقديم المساعدات لهم، فضلا عن استقبال الحالات التى تحتاج إلى أجهزة تعويضية وسيتم عمل القياسات اللازمة لهم تمهيدا لتوفير الأجهزة التعوضية للمستحقين.

وقالت ممثل التحالف الوطنى أن تنفيذ قوافل ستر وعافية يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك التخفيف من وطأة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يذكر أن الكيانات المشاركة فى تنظيم القافلة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى هى (جمعية الأورمان - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة أبوالعنين - مؤسسة العربى لتنمية المجتمع - بنك الطعام المصرى - مؤسسة راعى مصر - مؤسسة بهية)