«الأشمونى» سكرتيرا عاما للقاهرة.. حركة محليات فى عدد من المحافظات

جدة - نرمين السيد - أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، حركة محليات محدودة لعدد من سكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدين المحافظات، تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 6 قيادات محلية بمحافظات البحيرة والقاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وبنى سويف.





وأشار آمنة إلى متابعة الوزارة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية فى جميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالمحافظات وتصعيد القيادات المتميزة لتولى المسؤولية.

وقال وزير التنمية المحلية إن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية والتفانى فى أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى العديد من الملفات الخدمية التى تهم المواطن بالمحافظات.

وأضاف أن الحركة المحلية التى وافق عليها تتضمن تعيين المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام البحيرة فى وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة، وتكليف اللواء يحيى محمد الأدغم رئيس حى النزهة فى وظيفة سكرتير عام مساعد القاهرة وتعيين اللواء أيمن عبدالعال الشريف سكرتير عام مساعد الغربية فى وظيفة سكرتير عام الدقهلية.

وتابع أن الحركة المحلية تضمنت أيضاً تعيين اللواء حازم محمد عزت سكرتير عام الدقهلية فى وظيفة سكرتير عام محافظة بنى سويف، وتصعيد المهندس محمد محمد الصافى سكرتير عام مساعد الشرقية وتعيينه سكرتير عام الشرقية وكذا تكليف اللواء أحمد محمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر فى وظيفة سكرتير عام البحيرة.

وشدد على أن وزارة التنمية المحلية بقطاعاتها المختلفة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بمختلف المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين ونقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بصورة مستمرة بتصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى فى العمل والتى تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية فى المناصب القيادية بما يساهم فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض فى المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.