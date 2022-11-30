التعليم العالى: المعهد القومى للأورام الجديد قادر على تقليل نسب السرطان

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، بالمعهد القومى للأورام الجديد مستشفى 500 500 بمدينة الشيخ زايد، فى إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالى للمستشفى واستكمال إنشائه.





وأشاد الدكتور أيمن عاشور بمستوى الإنجاز الذى حققته إدارة جامعة القاهرة فى مستشفى 500 500 كأكبر قلعة علاجية للأورام فى مصر والشرق الأوسط؛ حيث تعتبر مستشفى 500 500 من المشروعات القومية التى تستهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجى وتشغيلى وهندسى.

والتقى الدكتور أيمن عاشور بأعضاء مجلس جامعة القاهرة، وتحدث معهم عن الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى حتى 2032 ووضع رؤية طويلة المدى للتعليم العالى بمشاركة أساتذة الجامعات وقياداتها وجذب المزيد من الطلاب الوافدين مما يجعل مصر مركزا عالميا جاذبا للوافدين الراغبين فى الحصول على تعليم عال.

واستعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس جامعة القاهرة، الموقف التنفيذى بمشروع مستشفى 500 500، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلى للمرحلة الأولى من المشروع 76%، حيث تم الانتهاء من 95% من الأعمال الإنشائية بمبنى العيادات الخارجية، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بنسبة 95%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 100%، بالإضافة إلى التعاقد على عدد من بنود التجهيزات الطبية والفرش وجارى التوريد، ويجرى حاليا العمل على إنهاء الأعمال الخاصة بمبنى إقامة المرضى، وأعمال مد خطوط ربط الكهرباء على مسارين والانتهاء من 40% من المسار الأول، كما تم توفير جزء كبير من الفرش والتجهيزات الطبية للافتتاح والتشغيل الجزئى، وجارى الانتهاء من التعاقدات اللازمة للتشغيل المبدئى وإتمام اعتماد الهيكل الطبى و الإدارى الجديد.

وقال الدكتور أيمن عاشور، إن جامعة القاهرة استطاعت تحقيق انجاز كبير فى ملف مستشفى 500 500 ، وأن المعهد القومى للأورام الجديد سوف يكون مدرسة بحثية رائدة فى مصر والشرق الأوسط تضم نخبة من الأساتذة المتميزين فى مجال علاج الأورام، وسوف يتمكن من أن يشق لنفسه طريقًا كبيرًا فى علاج الأورام فى مصر والوطن العربى، مشيرًا إلى أن مصر يوجد بها نسب عالية من مرضى السرطان، وأن المعهد القومى للأورام الجديد قادر على تقليل هذه النسب.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المستشفيات الجامعية لها دور كبير فى منظومة الصحة فى مصر وبخاصة مستشفيات قصر العينى الضخمة والعملاقة، لافتًا إلى أن مستشفى 500 500 ستكون إضافة للتعليم والتدريب والبحث العلمى وخدمة المرضى، مؤكدًا أن هناك دعما غير مسبوق من الدولة لهذا المشروع وغيره من المشروعات التى تخدم المواطن المصرى، وأن هناك توجيهات بافتتاح المستشفى واستقبال المرضى فى أسرع وقت.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مستشفى المعهد القومى الأورام الجديد يعد مشروعا قوميا كبيرا يحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية، وهو من ضمن 3 صروح طبية حديثة تنفذها جامعة القاهرة فى نطاق محافظة الجيزة وهى مستشفى ثابث ثابت بالهرم، ومستشفى الأورام الجديد 500 500 بمدينة الشيخ زايد، والمجمع الطبى لعلاج الأطفال بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هناك نحو 20 شركة فى أرض الموقع حاليا يعملون بشكل ديناميكى عال جدا من أجل إنجاز هذا الصرح الخدمى المهم، مشيرًا إلى أن مواصلة العمل فى مشروع المعهد القومى للأورام الجديد بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الانشائية والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى قريبًا للمساهمة فى رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان المصرى، حيث تم تصميم المستشفى وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.

وأكد الدكتور محمد أبو سمرة عميد معهد الأورام، أن مستشفى 500 500 تحتاج إلى دعم مجتمعى كبير للإسراع فى تنفيذها لتقديم خدمة متكاملة لعلاج الأورام فى مصر والوطن العربى، مشيرًا إلى أنه سوف يبدأ قريبًا التشغيل المبدئى بمستشفى 500 500 بعدد من الخدمات وهى: عيادات الباطنة للبالغين (12) عيادة، والعلاج الكيميائى باليوم الواحد للبالغين (52 كرسيا + 10 أسرة)، والصيدلية الاكلينيكية لتحضير العلاج بالكامل، ومعمل الطوارئ، وبنك الدم والتبرع بالدم ومكوناته (15 كرسيا)، والخدمات الإدارية اللازمة.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500 500، يقام على مساحة 34.5 فدان، ويتكون من مستشفى تعليمى متخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام لكافة الأعمار بسعة 1020 سريرًا بالقسم الداخلى، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعى، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التى تغطى كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.