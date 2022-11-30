وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التنمية المحلية هشام آمنة اليوم الأربعاء حركة محليات محدودة لعدد سكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدى المحافظات.



جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التنمية المحلية هشام آمنة اليوم الأربعاء حركة محليات محدودة لعدد سكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدى المحافظات. واوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الحركة تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 6 قيادات محلية بمحافظات القاهرة والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية وبنى سويف.

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