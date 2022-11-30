نشاط الرئيسى السيسى وأخبار الشأن المحلى يتصدران اهتمامات وعناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس: الاستغلال الأمثل لخبرات مصر فى الصناعات الدفاعية"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس السيسى وجه بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكرى والدفاعى على المستوى الوطنى، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التى تمتلكها مصر فى هذا الصدد.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، والعقيد أحمد عادل مجاهد، من القيادة الإستراتيجية. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أحمد خالد عرض، خلال الاجتماع، خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكرى، بما فى ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة فى هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية فى التصنيع.

وتحت عنوان "الرئيس يوجه باستعادة الوجه الحضارى ورفع كفاءة الخدمات فى القاهرة والإسكندرية"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسى وجه بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضارى لمختلف الأحياء السكنية فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك فى إطار نهج الدولة الإستراتيجى فى تطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية فى مجال التطوير العمرانى المتكامل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى واللواء أحمد العزازى مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتى القاهرة والإسكندرية وتم فى هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصةً أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتى غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لاسيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، وكذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضارى.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، وتحت عنوان "الرئيس يجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس غينيا الاستوائية"، أن الرئيس السيسى أجرى، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس تيودور أوبيانج رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الرئيس السيسى أكد الأهمية الخاصة التى يوليها للتشاور مع الرئيس أوبيانج، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيرًا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجارى.

من جانبه، أشاد الرئيس أوبيانج بالتطور المستمر فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية، معربا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، فضلاً عن التأكيد على تقدير غينيا الاستوائية الكبير لمصر ولدورها الرائد فى القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها فى التنمية والازدهار، خاصة فى ضوء مساهمتها الفعالة فى دفع جهود العمل الأفريقى المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القارى.

وقد تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لاسيما من خلال تعزيز الاستثمارات المصرية فى غينيا الاستوائية إلى جانب الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، وكذا دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء فى غينيا الاستوائية فى كافة القطاعات بما يدعم عملية التنمية.

وفى الشأن البرلمانى، وتحت عنوان "الشيوخ يوافق نهائياً على تعديات التصالح فى مخالفات البناء"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الشيوخ وافق، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراض المملوكة للدولة، مع مراعاة البعد الاقتصادى للدولة، بما يسهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

وفى متابعتها أيضا للشأن المحلى، وتحت عنوان "مدبولى يتابع تنفيذ ممشى أهل مصر"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أن المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها الدولة تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها مشروع ممشى أهل مصر» الذى يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتوفير مناطق جذب سياحى فى المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى فى إطار المخطط الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية، فضلاً عن رفع كفاءة الطرق والمحاور لتيسير تنقلات المواطنين وحركة النقل والبضائع وذلك مع الحرص على مراعاة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق المواصفات القياسية فى تنفيذ مشروعات التطوير.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى أمس اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعى "ممشى أهل مصر"، وتطوير محور 26 يوليو، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "الذهب يتراجع مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن أسعار الذهب شهدت تراجعا تدريجيا منذ أمس الأول، بعد أن استمرت فى الارتفاع على مدى الأسبوعين الماضيين لمعدلات اعتبرت الأعلى فى تاريخه.

وبحسب الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 فى تعاملات أمس 1460 جنيها، متراجعا عن أسعار أمس الأول 55 جنيها، بعد وصوله إلى 1515 جنيها، بينما تراجع عيار 24 بنحو 63 جنيها، ليسجل 1668.5 جنيه، مقارنة بـ1731.5 أمس الأول.

وأضافت الصحيفة أن سعر الجنيه الذهب تراجع بنحو 440 جنيها، ليسجل خلال تعاملات أمس 11680 جنيها، مقارنة بـ12120، فى حين سجل الجرام عيار 18، 1251.5 جنيه.

ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان " الفيدرالى الأمريكى: لا خفض لسعر الفائدة قبل 2024" أنه وسط تحذيرات البنك المركزى الأوروبى من أن التضخم فى منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد، استبعد مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) خفضا قريبا لسعر الفائدة.

ونقلت الصحيفة عن جون وليامز عضو الفيدرالى الأمريكى قوله، فى مؤتمر عبر الإنترنت، أقامه النادى الاقتصادى فى نيويورك: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وربما فى عام 2024 يبدأ الاحتياطى الفيدرالى فى خفض أسعار الفائدة".

وفى الشأن الرياضى، وتحت عنوان "4 مواجهات مصيرية فى المونديال اليوم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن إنجلترا حسمت التأهل لدور الــ 16 وصدارة المجموعة الثانية بفوزها على جارتها ويلز بثلاثية نظيفة مساء أمس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة فى مونديال قطر، لتلتقى فى الدور ثمن النهائى السنغال وصيفة المجموعة الأولى.

كما تأهل المنتخب الأمريكى لدور الستة عشر عقب فوزه على نظيره الإيرانى 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة نفسها ليلتقى فى دور الستة عشر هولندا يوم الأحد أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخبى هولندا والسنغال كانا قد حسما بطاقتى التأهل لدور الـ 16، فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة لمنتخبات المجموعة الأولى بالمونديال، حيث فازت الطواحين الهولندية فى المباراة الأولى للمجموعة بنتيجة 2/ صفر على قطر، وجمعت المباراة الثانية فى التوقيت نفسه الإكوادور والسنغال، حيث انتزع «أسود التيرانجا» البطاقة الثانية للمجموعة بعد الفوز بنتيجة 2/صفر.

وتقام اليوم الجولة الثالثة والحاسمة للمجموعتين الثالثة والرابعة، ففى المجموعة الثالثة يقام لقاء السعودية والمكسيك فى التاسعة مساء، والذى يحدد فرص الأخضر فى مواصلة المشوار، والمباراة الثانية فى التوقيت نفسه بين الأرجنتين وبولندا. وفى المجموعة الرابعة، تلتقى تونس مع فرنسا، وتواجه الدنمارك أستراليا.