التنمية المحلية: تركيب 3.1 مليون كشاف موفر للطاقة فى جميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الوزارة قامت بتركيب 3.1 مليون كشاف موفر للطاقة فى جميع المحافظات بتكلفة نحو 2.6 مليار جنيه أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه.





وتابع: كما تم ترشيد استهلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة العامة بمعظم الشوارع والميادين بنسبة تتراوح ما بين 12-50% من أعمدة الإنارة إذ بلغ متوسط عدد كشافات الإنارة التى لم يتم إضاءتها 700 ألف كشاف يومى، مشيرا إلى أن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، تم بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم.

وتلقى وزير التنمية المحلية اليوم تقريرا حول أبرز النتائج التى حققتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنفيذ قرارات مجلسى الوزراء والمحافظين التى تهدف إلى ترشيد استخدام واستهلاك الطاقة بالمحافظات سواء كانت كهرباء أو غاز لتحقيق وفر من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وشدد الوزير على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة ومتابعة تشغيلها لضمان عدم إنارتها فى الشوارع نهارا دون المواعيد المقررة للتشغيل، وكذلك تخفيض إنارة الإعلانات المضاءة بمعظم المحاور الرئيسية بالمحافظات.

وأشار آمنة إلى أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية وأيضا الالتزام بمواعيد فتح وغلق للمحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، لافتا إلى أنه تم التنبيه عليهم بتخفيض الإضاءة الداخلية والخارجية المستخدمة فى واجهات المحلات كما يتم المرور اليومى من خلال رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين؛ ما أسفر عن تشميع أكثر من 250 ألف محل تجارى وتحرير ما يزيد على 12 ألف محضر لغير الملتزمين بمواعيد الغلق.

وفى نفس السياق، قال هشام آمنة إنه تم ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة إذ تم تركيب 28.5 ألف عداد مسبقة الدفع للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتهما، كما تم تخفيض الإنارة الداخلية المستخدمة لأكثر من 7500 مقر ومنشأة حكومية وولاية المحافظات ومديريات الخدمة التابعة لها، إضافة إلى ترشيد استخدام أجهزة التكييف بها وعدم تقليل درجة استخدامه عن 25 درجة مئوية، مشيرا إلى وجود لجان للمرور الدورى على المصالح الحكومية فى كافة ربوع المحافظات للتأكد من قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة وأيضا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر وأجهزة السيرفرات والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها والتأكد من تنفيذ الاجراءات المتفق عليها.

ووجه المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمولات والمحلات التجارية الكبرى والمشروعات والشركات الصناعية التى تستخدم الكهرباء بصورة كبيرة ونظام التكييف المركزى والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت الحيوية الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه فى جميع المصالح الحكومية بنطاق المحافظات، كما تم أيضا تركيب قطع موفرة للمياه بها، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة مراكز معلومات الشبكات بالمحافظات لتوفير الأجهزة والموارد البشرية اللازمة لها بما يمكنها من معرفة مسار ومواقع جميع مرافق البنية التحتية على أرض المحافظة.