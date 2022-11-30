جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، استمرار انخفاض الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





الهيئة قالت إن اليوم يشهد أمطارا خفيفة متوقعة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وعن درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة. الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة. مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة. قنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة. أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أماكن الأمطار المتوقعة خلال ساعات.. تفاصيل طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.