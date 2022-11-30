وزير الخارجية يتوجه إلى إيطاليا فى زيارة ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - يتوجَه وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، فى زيارة ثنائية لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الإيطالية، وللمشاركة فى منتدى حوارات روما المتوسطية.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى الوزير شكرى بمقر الخارجية الإيطالية، للتباحث حول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين البلدين، لاسيما زيادة التعاون الاقتصادى وجذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.

كما يلتقى شكرى على هامش الزيارة مع كل من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى سيشارك أيضاً خلال زيارته فى منتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالى "سيرجيو ماتاريلا" ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول المتوسط، وذلك فى إطار تعزيز جهود مواجهة التحديات المشتركة اتصالاً بالتطورات الدولية الراهنة، حيث خصص المنتدى جلسة حوار مع الوزير سامح شكرى لاستعراض الرؤية المصرية إزاء التطورات الإقليمية والدولية، وأهم التحديات المرتبطة بأزمتى الغذاء والطاقة، فضلاً عن استعراض نتائج قمة المناخ COP27 وأهم مخرجاتها.