الأرصاد: شبورة صباحية اليوم وطقس خريفى على أغلب المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تبقى الشبورة المائية صباحا هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب محافظة البحر الأحمر(حلايب-شلاتين ).

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