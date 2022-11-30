منسق حياة كريمة بسوهاج يكشف إنجازات المبادرة الرئاسية بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - كشف دكتور هشام الحداد، منسق حياة كريمة فى محافظة سوهاج، أبرز المجالات والخدمات التى تقدمها المبادرة خلال عملها بالمحافظة، مؤكدًا أن سوهاج من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى والثانية.





ولفت الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن محافظة سوهاج استفادت من مبادرة حياة كريمة بـ 45 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى، ثم تزايدت ووصلت إلى 60 مليار جنيه. وذكر "الحداد" أنه تم تنفيذ 1800 مشروع في 1123 قرية ونجع، ووصل حجم المستفيدين من المبادرة في 7 مراكز ما يزيد عن 65% من تعداد سكان المحافظة.

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