اليونسكو: 15 باحثة مصرية حصلت على زمالة برنامج «لوريال من أجل المرأة»

جدة - نرمين السيد - أفادت دراستان، تم تقديمهما فى الاجتماع السنوى للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، بأن حقن الستيرويد المستخدمة لتخفيف حدة آلام مفاصل الركبة قد تؤدى فى الواقع إلى تفاقم المرض.





كشفت الدكتورة نوريا سانز، المدير بالإنابة عن مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية عن وصول عدد الباحثات المصريات الحاصلات على زمالة برنامج( لوريال يونسكو من أجل المرأة فى العلم) لـ15 باحثة صاعدة متميزة منذ إطلاقه فى مصر عام 2018 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى ومكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة.

وأشارت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أمس الثلاثاء - على هامش الاحتفال بالعام الخامس على التوالى لإطلاق برنامج "لوريال-يونسكو من أجل المرأة فى العلم لزمالة مصر" بقصر عابدين، إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم وتعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها فى مجال البحث العلمى، وزيادة مشاركتها فى مجال العلوم.

وأوضحت أن العلم لابد أن يكون منفتحا وشاملًا ومتعاوناً ليكون فعالًا، وهو ما تنص عليه توصية اليونسكو الخاصة بالعلم المفتوح التى اعتمدتها الدول الأعضاء فى نوفمبر 2021، بأهمية تعزيز الانفتاح والشفافية والشمول وتعزيز تأثير العلم فى المجتمع واستخدام المعارف العلمية للتصدى للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة والمترابطة.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى عبد المجيد، رئيس لجنة تحكيم البرنامج والحاصلة على زمالة البرنامج عام 2002 عن قارة إفريقيا والعالم العربى " لقد أثبتت الباحثات المصريات أن النساء يستطعن أن يحققن العديد من النجاحات ولا سيما فى قطاع البحث العلمى، فهن بالتأكيد مصدر إلهام للأجيال القادمة من الفتيات الشابات".

وأكدت أن المنافسة هذا العام قوية مما يعد تأكيدا على وجود نماذج مشرفة نفخر بها من المصريات الباحثات الصاعدات اللاتى يستحققن الدعم والتقدير، معربة عن أملها فى الاستمرار فى الأعوام القادمة فى دعم المزيد.

وشهد الاحتفال الذى أقيم بقصر عابدين بالقاهرة الإعلان عن فوز ثلاث باحثات مصريات واعدات بزمالة برنامج من أجل المرأة فى العلم مصر لعام 2022، والفائزات هن الدكتورة مى طه، جامعة القاهرة والدكتورة آيه عبد الله، جامعة طنطا لمرحلة ما بعد الدكتوراه، والدكتورة مى جمال، فى مرحلة الدكتوراه.

جدير بالذكر أن برنامج لوريال-يونسكو من أجل المرأة فى العلم لزمالة مصر يهدف منذ إطلاقه عالميا فى عام 1998 إلى تعزيز ودعم دور المرأة وإبراز مساهمتها فى مجال البحث العلمى.. كما يعمل على زيادة مشاركة السيدات فى مجال العلوم، وذلك من خلال دعم الباحثات الواعدات لاستكمال دراسات الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

وقد نجح البرنامج عالميا فى دعم وتشجيع 3900 باحثة على مستوى العالم من 110 دول، كما حصلت 122 عالمة متميزة على درجة تكريم عليا لنجاحهنّ فى مجال العلوم ومن بينهنّ خمس باحثات حائزات على جوائز نوبل.