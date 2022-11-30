جدة - نرمين السيد - نظم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بإشراف الدكتورة رضوى حسن مدير البرنامج، ورشة عمل تعريفية بجامعة الجلالة بعنوان "يوم علم النانو"، تهدف إلى نشر ثقافة تقنيات النانو وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة تحت رعاية الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الجلالة تنظم ورشة عن علوم وتكنولوجيا النانو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.