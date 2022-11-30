الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الأربعاء، إذ يسود ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 24 درجة نهارا لتكون الأجواء معتدلة وإن ظلت مائلة للبرودة خلال ساعات الليل وفى الصباح الباكر.





وأضافت الأرصاد فى بيانها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن سرعة الرياح هادئة تماما ومتغيرة الاتجاه على كافة الأنحاء تقريبا. كما حذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة، لافتة إلى أن فرص الأمطار خفيفة عند مدينتى حلايب وشلاتين.

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