زيارة القنصل العام المصرى فى مونتريال إلى مدينتى ميسيساجا وتورونتو

جدة - نرمين السيد - قام السفير محمد فخرى، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى مونتريال، بزيارة إلى مدينتى ميسيساجا وتورونتو فى مقاطعة اونتاريو بكندا، وشهدت الزيارة عدة أنشطة بهدف تعزيز التواصل مع الجالية المصرية، وذلك فى مستهل توليه للمنصب الجديد بمونتريال مطلع نوفمبر الجارى.





هذا، وقد زار القنصل العام المركز القبطى الكندى بمدينة ميسيساجا، والتقى مع عدد من الأباء الكهنة على رأسهم القمص أنجيلوس سعد، راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "العذراء مريم والأنبا إثناسيوس"، كما التقى القنصل المصرى مع النائب شريف سبعاوى، عضو برلمان مقاطعة أونتاريو، بحضور بعض رموز الجالية. كما التقى أيضا خلال الزيارة بممثلى "نادى النيل المصرى"، وهى من أبرز الجمعيات المصرية فى كندا. على صعيد متصل، شارك القنصل العام، فى حضور سفير جمهورية مصر العربية فى كندا أحمد حافظ، فى الاحتفال الذى أقامه كهنة إيبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تورونتو للترحيب الرسمى بالأنبا أرشيليدس أسقفا عاما لإيبارشية تورونتو. بحث القنصل العام محمد فخرى، بوجه عام، خلال لقاءاته عددا من الموضوعات القنصلية وسبل دعم التواصل بين القنصلية العامة المصرية فى مونتريال وأبناء الجالية فى مدينتى ميسيساجا وتورونتو.

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