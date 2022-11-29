وزير السياحة السعودى: ندرس تقديم عرض لتنظيم كأس العالم 2030 مع مصر واليونان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:26 مساءً - أكد وزير السياحة السعودى أحمد الخطيب، على وجود دراسة لتقديم عرض ثلاثى مشترك لاستضافة نهائيات النسخة بعد المقبلة من بطولة كأس العالم 2030 في السعودية ومصر واليونان.

وقال الخطيب في تصريحات نشرتها "بلومبيرج الشرق": أنه توجد دراسة من السعودية لتقديم عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2030.

وأضاف وزير السياحة السعودى: "ندرس تقديم عرض لتنظيم كأس العالم بالشراكة مع مصر واليونان، ونتمنى أن يكون عرضا ناجحاً".

وواصل أحمد الخطيب تصريحاته، قائلا: "بالطبع ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية، وستكون جاهزة للحدث بالتأكيد".

وتابع: "أنا على يقين أن المملكة العربية السعودية ستمتلك أفضل الملاعب ومناطق المشجعين بحلول هذا التاريخ".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، قال فى تصريحات سابقة أن دول شمال إفريقيا يمكنها استضافة بطولة كأس العالم خاصة بعدما نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي بنسخة 2019.

وأضاف رئيس "فيفا" في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "kick off" الجنوب إفريقية أن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص استضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم ولاسيما دول شمال إفريقيا.

وأضاف قائلا: "مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم، ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي أسبانيا والبرتغال عرضوا استضافة البطولة بشكل مشترك".