أحمد عيسى يلتقي بوزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:25 مساءً - التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها وزير السياحة والآثار للعاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في اجتماعات القمة الثانية والعشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC، والتي تُقام تحت عنوان " السفر لمستقبل أفضل" خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء، تم استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمرة وسفر المعتمرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية، حيث أكد وزير الحج والعمرة على أهمية العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية، وعلى أن المملكة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والتعامل بصرامة مع أي مخالفات قد تصدر من أي شركة سياحية أو وكيل سعودي أو من مقدمي الخدمة بالأراضي السعودية واتخاذ اللازم بشأنها.

كما تم الاتفاق على أنه سيتم في أقرب وقت تفعيل اللجنة التنسيقية العليا المشتركة من الجانبين المصري والسعودي والتي تضم كافة الكفاءات الفنية المطلوبة والتي تم الاتفاق على تشكيلها خلال لقاء أحمد عيسى والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمصر على رأس وفد سعودي رفيع المستوى.

وقد حضر لقاء اليوم يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والسفير ضياء حماد نائب السفير المصري بالسعودية.

جدير بالذكر أنه خلال اللقاء الأول للوزيرين بالقاهرة في أكتوبر الماضي، اتفق على تشكيل لجنة تنسيقية عليا من الجانبين المصري والسعودي تضم كافة الكفاءات الفنية المطلوبة لتقوم بالتنسيق الدائم في العديد من المهام من بينها التنسيق لإيجاد حلول سريعة لأى مشكلات قد تحدث خلال موسمي الحج والعمرة، ومناقشة التطورات والمستجدات التي قد تطرأ، وتبادل المعلومات والمشاورات بين أعضاء اللجنة في البلدين من أجل سرعة اتخاذ القرارات، ورصد كافة المخالفات التي قد تصدر من الشركات السياحية أو من مقدمي الخدمة بالأراضي السعودية واتخاذ اللازم بشأنها.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أن هناك مساحات كبيرة وفرص للتعاون بين البلدين في مجالات سياحية أخرى بجانب نطاق ملف رحلات الحج والعمرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من النقاط لتعزيز سبل التعاون المختلفة بين وزارتى السياحة والآثار والحج والعمرة السعودية، وعدد من المُقترحات للتيسير على قاصدى بيت الله الحرام.