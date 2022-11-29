وزير الصحة: صناعة الأدوية أحد ركائز الأمن القومى المصرى (صور)

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمصانع شركة المهن الطبية للأدوية "MUP"، وشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية "سيديكو"، التابعين لشركة "أكديما" للصناعات الدوائية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض شرح مفصل لآليات العمل بخط الإنتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، والطاقة الإنتاجية الخاصة به، لافتًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى من الأنسولين.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير أكد على العمل الدؤوب والمستمر لتوطين الصناعات الدوائية فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، ومن ثم التصدير لكافة الدول، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن صناعة الأدوية تعد أحد ركائز الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروح عملاقة وضعت مصر على مصافٍ الدول الكبرى فى مجال الصناعات الدوائية.
وأوضح أن وزير الصحة تفقد خط الإنتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، وذلك للإطلاع على مراحل التصنيع والإنتاج، التى تتم وفقا للمعايير العالمية، لافتًا إلى توجيه الوزير بالتوسع وزيادة حجم الإنتاج لعقار الأنسولين، فضلًا عن التوسع فى إنتاج المستلزمات المكملة والداعمة له.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد المصنع الجديد الخاص بإنتاج مستحضرات وعلاج الأورام، بشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية "سيديكو"، والذى يعد المصنع الأول فى مصر الذى يعمل وفقا للمعايير الدولية، حيث تفقد الوزير منطقة المستحضرات العقيمة، وخطوط الانتاج.
وتابع أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل وتكنولوجيا التصنيع والتى تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أنه من المستهدف تغطية احتياجات السوق المحلى، بما يخدم بروتوكولات وزارة الصحة والسكان لعلاج الأورام.
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