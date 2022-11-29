جامعة المنصورة تختتم الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - وكلف رئيس جامعة المنصورة عمداء كليات "التربية والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة والآداب وكلية التربية الرياضية" بضرورة إعلام الطلاب بسرعة الانتهاء من متطلب التخرج بمحو أمية عدد من المواطنين المحددين بقرارات مجالس الجامعة السابقة، بجانب الاهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولى محلياً ودولياً بكافة العلوم الطبية والهندسية والزراعية والإنسانية والاجتماعية مع ضرورة دعم الباحثين من ذوى القدرات الخاصة.

وأكد رئيس الجامعة - خلال انعقاد مجلس جامعة المنصورة برئاسته- ضرورة تنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى الطلاب، وعقد اللقاءات الحوارية والندوات الثقافية حول القضايا الوطنية التى تحتاج إلى توعية مُجتمعية والمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التى تستمر فعالياتها حتى 8 ديسمبر المُقبل وتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والتأكيد على تشجيع الباحثين على إعداد البحوث العلمية التى تستهدف دعم قضية تغيرات المناخ وإيجاد حلول لهذه القضية العالمية.

ونبه لضرورة مشاركة الجامعة فى تنظيم فعالية كل شهر بأحد الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية يشارك فيها كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد.

ووافق مجلس جامعة المنصورة خلال اجتماعه على عدد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال.