سفير بيلاروسيا يزور معهد القلب القومى بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، بأن الزيارة جاءت لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والهيئات البحثية والطبية بدولة بيلاروسيا، حيث أن الهيئة تعتبر الذراع التدريبى والبحثى لوزارة الصحة، لما تمتلكه من كفاءات وكوادر علمية وطبية فى مختلف التخصصات.

وأفاد الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، بأن الهيئة بما تمتلكه من مستشفيات ومعاهد متخصصة ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية جعلها دوما قبلة الجهات الدولية للمشاركة فى مختلف المجالات البحثية والصحية، نظرًا لكفاءة الأطقم الطبية العاملة بها، والالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية داخل وحداتها، ومتابعة تنفيذ ذلك باستمرار وبصفة دورية، وكذا الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبى المستمر لكافة أعضاء الفرق الطبية والفنية.

وصرح الدكتور محمد عبد الهادى، عميد المعهد القومى للقلب، بأن المعهد منفتح دوما على العالم من خلال بروتوكولات التعاون التى توقعها الهيئة من خلال وزارة الصحة والسكان، واستقبل المعهد فى الفترة الماضية فرق طبية وخبراء عالميين من جامعة ليوبليانا بسلوفينيا ومعهد سان دوناتو بإيطاليا، وذلك للتدريب ونقل الخبرات العلمية.

رافق السفير فى جولته الدكتورة أسماء صدقى، والدكتور أحمد يونس من الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، وكان فى استقبالهم الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور محمد عبد الهادى عميد المعهد القومى للقلب، والدكتور أحمد كامل نائب مدير المعهد للشؤون الفنية، والدكتور باسم ظريف نائب مدير المعهد للأبحاث والتدريب، والدكتور محمود مازن رئيس أقسام الجراحة بالمعهد، والدكتور ماجد رمسيس رئيس قسم القلب، والدكتور أشرف أحمد رئيس قسم القسطرة، والدكتور إسماعيل برادة رئيس العمليات.