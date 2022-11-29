محافظ أسوان يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة أبو سمبل السياحية

وكشف أشرف عطية - وفقا لبيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن المخطط التفصيلى لمدينة أبو سمبل السياحية يعد أول مخطط لهذه المدينة الواعدة ليشمل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، ومنها بورصة للمنتجات الزراعية، وأيضاً منطقة تنمية سياحية بالقرب من معبد أبو سمبل، لافتا إلى أن ذلك جاء استكمالاً لمشروع اعتماد المخططات التفصيلية للمدن، والذى تقوم به الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة من خلال التعاقد مع المكاتب الاستشارية المتخصصة، وبدعم فنى من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
ووجه أشرف عطية بسرعة الانتهاء من مشروعات المخططات التفصيلية لباقى مدن المحافظة لتحديد نوعية المشروعات التنموية والاستثمارية التى تناسب كل مدينة وهو ما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى فى كافة مجالات الحياة.
وأوضح "عطية" أن أسوان أصبحت المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى تدقيق بيانات التقسيم الإدارى بكافة مستوياته "مدينة - قرية – توابع"، مع مراعاة ضم الكتل السكنية الملاصقة للقرى للحيز العمرانى لهذه القرى، ووفقاً لبيانات التقسيم الإدارى التى تم اعتمادها منذ أكثر من عام، مكلفاً إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها.
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