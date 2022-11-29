محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة إنهاء رفع كفاءة طريق درب الأربعين

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طريق القرية الثانية بدرب الأربعين، لفتح محاور تنموية واستثمارية جديدة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة مسافة 6.5 كيلو متر من إجمالى 10 كيلومترات مستهدفة.





وذكرت المحافظة، فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال جولته التفقدية بمركز باريس، الذى تفقد خلالها أعمال رفع كفاءة طريق القرية الثانية بدرب الأربعين، وذلك برفقة نائب المحافظ حنان مجدى ورئيس جهاز تعمير الوادى الجديد هشام محمد وعدد من التنفيذيين المعنيين. كما تفقد المحافظ وحدات حفظ التمور التى تم إنشاؤها بمدينة باريس والبالغ عددها 15 وحدة لتخزين التمور، ووجه بإنشاء وحدة تصنيع وتعبئة ملحقة بالموقع؛ للاستفادة من القيمة التصنيعية المضافة للمنتج، وكذلك توفير عمالة من المركز للعمل بالوحدة.

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