سفير مصر يشارك فى الاجتماع التعريفى بشأن رئاسة الهند لمجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - شارك السفير وائل حامد، سفير مصر بنيودلهى، فى الاجتماع التعريفى الذى نظمته الأمانة العامة لمجموعة العشرين G20 فى جزيرة Havelock الهندية لرؤساء البعثات الدبلوماسية للدول والمُنظمات الدولية المُشاركة بقمة مجموعة العشرين والاجتماعات ذات الصلة التى ستنعقد خلال فترة الرئاسة الهندية للمجموعة "ديسمبر 2022 – نوفمبر 2023".





وأعرب السفير وائل حامد عن اعتزاز مصر بدعوتها للمُشاركة فى اجتماعات وقمة مجموعة العشرين كـ "دولة ضيف" خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، والتى تبدأ اعتبارًا من أول ديسمبر المُقبل، مُؤكدًا تطلُع القاهرة لتقديم إسهامات نشطة وبناءة خلال اجتماعات وقمة المجموعة. كما أشار إلى توافق أولويات الرئاسة الهندية للمجموعة مع مصالح وشواغل مصر والدول النامية خلال الفترة الراهنة، خاصةً أزمتى الغذاء والطاقة، إضافةً إلى أزمة الديون، وملف التمويل المُختلط لجذب الاستثمار الخاص، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية. ونوّه فى هذا الصدد إلى أهمية الربط بين العديد من القضايا والموضوعات المُتداخلة ذات الصلة برئاسة مصر لمؤتمر المُناخ COP27 ورئاسة الهند لمجموعة العشرين.

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