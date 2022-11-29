27 مكاناً في محافظات الجمهورية لرصد الأمراض المعدية والتنفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الأماكن التى ترصد حالات الإصابة بالأمراض المعدية والتنفسية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم الإعلامي سيد علي: "لدينا 27 مكانًا تابعًا للوزارة فى جميع المحافظات تجرى الكشف عن أمراض الجهاز التنفسي كالإنفلونزا والفيروس المخلوي وغيرها".

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد زيادة في نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، لافتًا إلى أنه أمر متوقع ومعتاد في تلك الفترة، ونرصد زيادة معدلات الإصابة بالإنفلونزا، وتسجيل نفس الزيادة السابقة في إصابات الفيروس المخلوي التنفسي.

وشدد على أهمية تغطية الفم والأنف بالكمامة أو المنديل أو الكوع عند السعال أو العطس، وتطهير الأيدي بالكحول، مضيفا أنه عدم استخدام الأدوات الشخصية للمصابين، وارتداء الكمامة لعدم النقل العدوى، والتخلص من المناديل المستخدمة بشكل دوري، وغيرها من الإجراءات الوقائية والاحترازية.