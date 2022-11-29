محافظ كفر الشيخ: مستشفى الأورام صرح طبى كبير وتكلفتها تتجاوز مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن مستشفى الأورام تعد صرحا طبيا كبيرا وتقترب تكلفتها من مليار و260 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مركز للكلى بالمستشفى العام، ويجرى إنشاء مستشفى الرياض وبيلا، ومطوبس، ليكتمل بذلك تطوير القطاع الطبى بالمحافظة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن القيادة السياسية تولى منظومة الصحة أولوية كبرى، وهناك توجيهات بضرورة الإسراع فى انتهاء المشروعات الجارى تنفيذها لتوفير خدمات تليق بالمواطنين.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفرالشيخ، بقاعة المجلس لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار عبد الله غلاب المستشار القانونى للجامعة وأمين عام الجامعة الدكتور على صبرى. وأوضح محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة وصلت بنسب ما بين 70 إلى 85%، مشيرا إلى أن مركز مطوبس يشهد نقلة نوعية فى الخدمات بخلاف المجمعات الخدمية المتكاملة. وأضاف المحافظ أن كفر الشيخ تشهد أعمال تطوير فى قطاع الطرق، وتم رصف مجموعة من الطرق بمراكز المحافظة، بجانب قرب الانتهاء من المحاور الجديدة وتوسعة الطرق ورصفها، وربط شرق بغرب العاصمة، بدء من طريق دسوق كفر الشيخ المزدوج مرورا بطريق صبرى القاضى، للطريق المتجه لسخا، ومنه لمسار العائلة المقدسة، ومنها رافدى الطريق الدولى الساحلى " طنطا/ كفر الشيخ "،" المحلة /كفر الشيخ"، والمجمعين السكنين الجديدين، إضافة لمحور الزهيرى، وحل مشكلة التكدس المرورى بالموقف العمومى.

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