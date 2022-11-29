تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 .. سجل لأبنك في ثواني من هنا

رياض - احمد صلاح - تتواصل عمليات البحث من قبل أولياء الأمور في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية باستخدام المحرج الشهير جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة كيفية تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 للعام الدارسي الحالي، التي انطلقت منذ يوم الأحد الماضي.هذا السياق حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة الخطوات التي يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباعها من تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.
تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023:
1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن طريق الضغط هنا
2- مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية.
3- رفع صورة شخصية واضحة كامل الوجه.
4- كتابة اسم الطالب كاملاً ومطابقاً لشهادة الميلاد.
5- طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة
المستندات اللازمة لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية:
1- 3 صور شخصية خلفية بيضاء.
2- رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي.
3- رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها.
4- شهادة الميلاد للطالب.
5- طابع “دعم وتمويل المشروعات” فئة 10 جنيهات
6- استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني
7- مبلغ جنيهين رسوم الامتحان
8- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة