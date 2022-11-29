انت الان تتابع خبر تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 .. سجل لأبنك في ثواني من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتواصل عمليات البحث من قبل أولياء الأمور في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية باستخدام المحرج الشهير جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة كيفية تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 للعام الدارسي الحالي، التي انطلقت منذ يوم الأحد الماضي.هذا السياق حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة الخطوات التي يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباعها من تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023: