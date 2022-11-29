انت الان تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن أكثر من 20 منطقة في السويس لأجل غير مسمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في السويس عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 عن بعض كفر حودة ،الألبان القديمة ،عمر بن الخطاب ،ارض عبدالعزيز ،الأحداث ،قرية عامر غرب بأكملها ،قرية عامر شرق ،أبوعارف ،جبلاية الفار ،السيد هاشم ،الحسنى ،الجوهري ،المشروع ،منشية الرجولة ،ابوترك ك46 ،البطراوى ،العمدة ،ابوحسين ،المهاودة ،ابور الملح ،ابوسيال ،الالبان الجديدةوأوضحت مياه شرب السويس ، أنه سوف يتم قطع المياه لفترة غير معلومة بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهراً بسبب كسر مفاجئ فى خط طرد الجبلايات 800 م بشارع ناصر.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.