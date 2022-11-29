لاتجارهما في الهيروين.. الإعدام لشقيقين والسجن لـ 2 آخرين بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 08:31 مساءً - قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، بالإعدام غيابيا على شقيقين، والسجن 3 سنوات لشخصين آخرين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل الشقيقين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما وعند القبض عليهما، لاذا بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها على 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافه هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة.

وتبين من تقرير المعمل الكيماوي، أنها ثلاث أسطوانات تزن 594,73 جرام، و23 لفافة 102,39 جرام واللفافات الملقاه لعملائهما وزنت 3,67جرام، و 4,66 جرام، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدام المتهمين الأول والثاني أصدرت حكمها.