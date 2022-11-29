جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة .. اضمن على نفسك من هنا

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رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية استخدام محرك البحث الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية لمعرفة جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.وجاءت عمليات البحث خاصة مع اقتراب جلسة الدعوي التي أقامها اتحاد المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس يوم 5 ديسمبر القادم في الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإدارى.

وفي هذا السياق قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، بتحديد عدد من الشروط الواجب توافرها لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي تتمثل في :

1- قرار بمنح العلاوة من المؤسسة المعنية.

2- إدراجها ضمن مفردات المرتب تحت بند علاوة خاصة.

3- إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش .

4- المؤسسة المعنية قد سددت الاشتراكات التأمينية كاملة أو جزءا منها

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة: