الأقصر تسلم موقع محطة القطار السريع للشركة المنفذة

وقال المهندس محمد جمال من شبكات الأقصر -فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن وزارة النقل تنفذ مشروع مسار الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع " الفيوم أسوان أبوسمبل " حيث يبلغ طوله 1100 كم، والمسافة من الأقصر حتى أسوان بطول حوالى 220 كم، وتبلغ عدد المحطات بهذه المسافة 8 محطات، منها: محطتين قطار سريع، و6 محطات إقليمية، وذلك من مطار أسوان حتى يصل إلى محطة الأقصر وهى " أسوان الجديدة – دراو – كلابشة – إدفو – السباعية – إسنا – أرمنت - الأقصر".
وأضاف أن القطار يخدم مدينة ومحافظة أسوان ويمر بقرى أصفون والمطاعنة ويمر بمناطق وقرى القلايا وكلح الجبل ليصل إلى كلابشة وقرى بلانة وكوم إمبو والمحاميد ونجع الحصايا ليصل إلى مدينة الأقصر بما فيها من معابد أثرية " معبد الكرنك – معبد هابو – معبد حتشبسوت – وادى الملوك والملكات " ليخدم الحركة السياحية.
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