القوى العاملة تتدخل لإعادة مستحقات عمال مصريين فى إيطاليا

وقالت وزارة القوى العاملة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا برئاسة الملحق العمالى محمود حمزاوى أفاد فيه أن المكتب تلقى طلبا من ورثة المرحوم ح.أ.أ، المقيمين بمحافظة المنوفية بشأن مساعدتهم فى الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 8 سبتمبر 2010، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، نجح المكتب فى تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهرى لهم بأثر رجعى، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكى بمصر لاستلام المستحقات المقررة.
وأوضح التقرير أنه فى ذات السياق تلقى المكتب التماس المواطن ع.م.ظ من محافظة الفيوم، والمواطن م.أ.ص من محافظة الدقهلية بشأن مساعدتهما فى الحصول على المعاش عن فترة عملهما بدولة إيطاليا،.
وببحث مدى مستحقاتهم مع هيئة التأمينات سالفة الذكر تبين عدم سدادهما للحد الأدنى من الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول على المعاش، والتى تقدر بنحو 20 عاما،كما ورد التماس من كل من المواطن أ.م.أ والمواطن ح.إ.م من محافظة الإسكندرية والمواطن إ.ف.أ من محافظة الجيزة بشأن مساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم التأمينية فى إيطاليا.
وبفحص الأوراق المرفقة بطلباتهم تبين عدم بلوغهم السن المقرر قانونا للمطالبة بالمستحقات التأمينية والبالغ (67) عاما، وفقا لأحكام القانون الإيطالى، وجاء فى البيان أيضا أن مكتب ايطاليا يتلقى يوميا شكاوى وطلبات عمال مصريين وأسرهم ويقوم بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم المشروعة.
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