انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى والاقصى للمعاشات.. التأمينات بتبشركم بالخير القادم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات اللواء جمال عوض إنه يوجد هناك عنصرين يؤثرن كثيراً على قيمة المعاش، وأولهما قيمة المرتب الذي شارك به في النظام الخاص بالتأمينات، والثاني هو مدة الاشتراك، وهذا يحدث في حالة زيادة الراتب وسوف يكون المعاش هو الأفضل، وأنه كلما زادت مدة الاشتراك في نظام التأمينات وسوف تتحسن قيمة المعاش للأشخاص.
نظام التأمينات الاجتماعية
وتحدث عوض في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يبث على القناة الأولى، قائلاً “نعمل في محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي منذ عام 2019 عندما صدر قانون المعاشات الجديد، قمنا بوضع آليات جديدة، كما خصصنا حدا أدنى وحدا أقصى يشترك به المواطن في نظام التأمينات”.
زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
وتابع عوض قائلاُ “منذ 1 يناير 2020 ومع بداية قانون المعاشات، أصبح الحد الأدنى 1000 جنيه ونزيده في شهر يناير من كل عام، وذلك في حدود الـ15%، وفي يناير المقبل، سيكون الحد الأدنى 1700 جنيه والحد الأقصى 10 آلاف و900 جنيه، نظمنا آلية لزيادة هذه الحدود بما يضمن الوصول إلى المرتبات الحقيقية التي يقبضها المؤمن عليهم، حتى نبدأ في إجراء عملية الخصم من هذه المرتبات ونحسن معاشاتهم”.