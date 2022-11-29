انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى والاقصى للمعاشات.. التأمينات بتبشركم بالخير القادم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات اللواء جمال عوض إنه يوجد هناك عنصرين يؤثرن كثيراً على قيمة المعاش، وأولهما قيمة المرتب الذي شارك به في النظام الخاص بالتأمينات، والثاني هو مدة الاشتراك، وهذا يحدث في حالة زيادة الراتب وسوف يكون المعاش هو الأفضل، وأنه كلما زادت مدة الاشتراك في نظام التأمينات وسوف تتحسن قيمة المعاش للأشخاص.

نظام التأمينات الاجتماعية