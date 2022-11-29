انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور .. مصرع وإصابة أكثر من 15 طفل في حادث انقلاب ميكروباص بمحافظة قنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقي طفل مصرعه وأصيب 15 آخرين بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب عشر اليوم الثلاثاء، لسيارة ميكروباص يقل أطفال حضانة خاصة في ترعة بمنطقة الأربعين بترعة على طريق “نجع حمادي- أبوتشت” في محافظة قنامن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” قنا” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.