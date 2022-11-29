"التموين": لا زيادة في أسعار المقررات التموينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين لا زيادة فى أسعار المقررات التموينية وأى كلام فى هذا المجال عار تماما من الصحة .

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى ام سى: "وزارة التموين حريصة على رفع الأعباء عن المواطنين ونحرص على ثبات الأسعار وتوفير جميع الأصناف والسلع من خلال مبادرات ومنافذ، والسوق المصرية أصبحت مشبعة بكل السلع، والسلع الاستراتيجية أمنة جدا جدا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجارى، تم طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد 18 عملية شراء بالفعل .

وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 28 طلبا بإجمالي كمية قدرها 19779.98 طن، بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه.

وفي السياق نفسه، تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها يوم الأربعاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ .