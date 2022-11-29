«تحيا مصر» ينظم قافلة حماية الاجتماعية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفالية كلا من جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ومحمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة والمدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر وعدد من الفنانين وسيدات الأعمال وأعضاء مجلس النواب من بينهم داليا البحيرى والمهندسة رباب عبد العاطى، والنائبة أميرة أبوشقة وحنان السلاب ومروة البغدادى كما شاركت الفنانة هدى والفنانة صابرين بفقرة غنائية خلال الاحتفالية.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم قافلة حماية اجتماعية وتكريم عدد من طلبة الجامعة المتفوقين، وتوفير أجهزة تعويضية للطلاب قادرون باختلاف، كما تم تسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة.

وأضاف أن الاحتفالية تضمنت أيضا توزيع 11 طنا من المواد الغذائية الجافة، وطن لحوم وطن منتجات ألبان لصالح 1000 أسرة مستحقة ضمن أنشطة مبادرة بالهنا والشفا، فضلا عن توفير الأغطية لصالح 1000 أسرة ضمن مبادرة شتاء آمن.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح الصندوق معرض دكان الفرحة بالجامعة وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصرى وشركة تاى هاوس وشركة Alex apparels، وعدد من مستورى الماركات العالمية للملابس، حيث يوفر المعرض 25 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية واكسسوارات لصالح 5 ألاف من طلبة الجامعة، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام لمنح الطلبة فرصة لاختيار ما يناسبهم من بين المعروضات مجانا.

وأوضح عبدالفتاح أن الاحتفالية تأتى ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية التى ينفذها الصندوق بالتزامن مع استقبال فصل الشتاء مشيرا إلى الاحتفالية تأتى تفعيلا لبرتوكول التعاون المبرم مع بيت الزكاة والصدقات المصرى للتوسع فى الأنشطة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبها، أعربت الدكتور سحر نصر المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى عن سعادتها بسرعة تفعيل البرتوكول المبرم مع الصندوق للتوسع فى نشاط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم أنشطة الجامعات المصرية المقدمة للطلبة، وثمن جهود صندوق تحيا مصر فى رعاية طلبة جامعة كفر الشيخ والأسر المستحقة بالمحافظة فى مجالات الرعاية الصحية والحماية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها فى شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن، وجارى توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة للمستفيدين من خلال المعارض التى ينظمها الصندوق طوال العام الدراسى بالجامعات.

ونظمت معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم، فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات.